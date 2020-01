A 17 jornadas do final da Liga inglesa, impõe-se a questão: haverá alguém capaz de vencer o conjunto de Jürgen Klopp? As respostas negativas vão surgindo a cada fim de semana, parecendo este desafio assemelhar-se cada vez mais aos últimos níveis de qualquer jogo de PlayStation. A verdade é precisamente essa: os registos do Liverpool são de tal forma impressionantes que parecem tirados de qualquer videojogo. No arranque do novo ano, os reds completaram um ano sem perder na Premier League, somando agora um total de 58 pontos em 20 jornadas disputadas (ou seja, 19 vitórias e apenas um empate).

Neste momento, o Manchester United é a única equipa que pode gabar-se de ter conseguido roubar pontos ao líder, com o empate a uma bola em Old Trafford (na jornada 9) – um pequeno tropeção que não voltou, de resto, a repetir-se, deixando o Liverpool totalmente isolado no topo da tabela, com 13 pontos de vantagem para o segundo lugar, ocupado pelo Leicester, e a 14 do terceiro, onde está o bicampeão inglês Manchester City. Nota ainda para o facto de a turma de Klopp ter menos um jogo disputado, uma vez que teve de ausentar-se para disputar e vencer o Mundial de Clubes no Catar.

Este fim de semana cabe, por isso, ao Tottenham, de José Mourinho, tentar ser o primeiro a derrotar os reds. Os spurs recebem o Liverpool na tarde deste sábado, num momento em que ocupam o sexto lugar com 30 pontos – uma desvantagem de 28 para o primeiro lugar.

Há três jogos sem vencer para todas as provas – empate ante o Middlesbrough na Taça de Inglaterra, derrota com o Southampton e empate diante do Norwich, ambos a contar para a Liga –, os spurs não encontram aparentemente melhor remédio do que bater o líder imbatível.

Juve de cr7 vs. Roma de paulo Fonseca

Já no domingo, em Itália, poderá ser encontrado um duelo português, com a Juventus a deslocar-se até à capital para medir forças com a Roma, em jogo referente à jornada 19 do campeonato. O conjunto orientado pelo português Paulo Fonseca ocupa o 4.o lugar da Serie A, com 35 pontos, a dez dos líderes Juve e Inter, ambos no topo com 45.

Do lado do emblema de Turim, destaque para Cristiano Ronaldo, que na última jornada assinou um hat-trick na goleada (4-0) da Vecchia Signora ao Cagliari. Aliás, a exibição de luxo no primeiro jogo de 2020 permitiu ao astro português voltar a integrar o top-3 na lista de melhores marcadores do campeonato. Agora com 13 golos, Ronaldo fecha o pódio liderado por Ciro Immobile (Lazio), que regista 19 golos (média de um golo por jogo). Já Romelu Lukaku (Inter) é 2.o, com apenas mais um golo do que o capitão da seleção portuguesa (14).

De resto, a Juventus entrará em campo já a saber o que fez o Inter, que recebe na noite de amanhã o Atalanta, quinto na classificação, só com menos um ponto do que os romanos de Fonseca.