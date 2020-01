A vitória do FC Porto em Alvalade só pode ter surpreendido quem ainda, de coração de leão acrisolado no peito, se recusava a olhar de frente para a realidade de um campeonato que parece, cada vez mais, uma hidra de duas cabeças – não de sete, como a de Lerna, que Hércules matou no segundo dos seus 12 trabalhos, mas igualmente venenosa. É hoje em dia tão evidente a superioridade dos dois primeiros da tabela classificativa em relação aos que de longe, de muito, muito longe, os perseguem que o triunfo de qualquer um deles sobre os restantes já não passa de uma formalidade. Não que me esteja aqui a marimbar para essa velha e gloriosa incerteza do desporto, até porque é impossível, ou quase, termos campeões invictos, mas não vale a pena continuarmos a tapar o sol com uma peneira. O esforço feito pelo Sporting durante a destrambelhada presidência de Bruno Carvalho, esticando até ao limite todas as suas reservas, tanto financeiras como psicológicas, para atingir o topo do futebol em Portugal, mostrou que o clube não estava estruturado para um crescimento sem bases. Desmoronou-se como um castelo de cartas e está a pagar duramente pelos excessos cometidos em nome de uma megalomania que atingiu as raias do narcisismo.

Não deixam, por isso, os leões de estar na ribalta da nossa espuma dos dias. Se na semana passada foram os benfiquistas a cruzar os dedos na esperança de que o seu rival do outro lado da Segunda Circular roubasse dois ou três pontinhos ao seu único concorrente pelas festividades de maio, desta vez é a esperança azul que vai florescendo para os lados do Campo Grande, onde, daqui a precisamente oito dias, se joga o maior dérbi do país. Gostam os adeptos de Benfica e FCPorto de desdenhar os do Sporting com os seus 18 anos de jejum de campeão.Mas não conseguem ficar alheios à possibilidade sempre viva, porque afinal há sempre uma chama de realeza em todos os leões abatidos, de tirar proveito de um repente de orgulho que faça a fera verde-e-branca sacudir a juba e dar, subitamente, um golpe assassino a quem resolva condená-la ao menoscabo.

Pró-forma Para que esta esperança azul florescente chegue em flor a Alvalade, precisam os portistas de resolver o pró-forma desta noite, pelas 21h15, em Moreira de Cónegos, com um Moreirense que, depois da derrota do passado domingo em Paços de Ferreira, se viu de novo mergulhado nas aborrecidas e angustiantes contabilidades da descida, agora com apenas quatro pontos de avanço sobre o Portimonense, penúltimo da classificação. Dirá qualquer um mais essencialmente prático que era o que faltava que o dragão que venceu em Alvalade fosse agora escorregar na que foi a Vila Nova da Moreira de antanho. É assim que a lógica funcionaria, se não fosse uma batata. E assim provavelmente funcionará, até porque se percebeu o choque anímico que a ultrapassagem de um obstáculo que tem sido complicado para os portistas nos últimos dez anos provocou.

Darão também com certeza os adeptos do FC Porto o jogo da Luz (hoje pelas 19h00) como idêntico pró-forma. Afinal, falamos do encontro entre primeiro e último, águia altaneira contra aves tristonhas, duas vitórias apenas até ao momento, 13 derrotas em 15 jogos, seis míseros pontos a cavarem um fosso preocupante para o primeiro lugar da salvação, o 16.o. Além disso, uma assustadora defesa de papel, com 36 golos sofridos, terá de fazer frente ao melhor ataque da prova, com 38 marcados.

Como sonharem os avenses com uma tarde feliz em Lisboa, se pende sobre a sua cabeça, à moda da espada de Dâmocles, esse estulto bajulador da corte de Dionísio de Siracusa, uma nuvem de pesadelo? Só dentro de cada um deles poderão encontrar a resposta.

Hoje à noite se ficará, então, se o Sporting-Benfica de Alvalade acumulará ainda mais sal num prato já de si bem temperado. Qualquer outra perspetiva não deixaria de entrar no campo das surpresas absolutas. A primeira volta do campeonato tem fim à vista; a segunda irá ter bem cedo a visita doBenfica às Antas, agendada para 9 de fevereiro. Não há forma de que o dragão não esteja a afiar as unhas, convencido de que estas duas saídas dos encarnados podem ser a chave da sua recuperação. Se na época passada foi apanhado nas curvas depois de ter sete pontos de avanço, está a dever aos adeptos a demonstração cabal de que pode devolver à águia o amargo de boca. Para já, há que resolver o assunto de logo à noite...