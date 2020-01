Um derrame de matérias perigosas no hospital do SAMS, nos Olivais, em Lisboa, levou à evacuação de dois pisos do edifício, esta sexta-feira, avançou a Renascença. De acordo com declarações de uma fonte hospitalar à rádio, o incidente ocorreu no laboratório de análises.

Até ao momento não se sabe se há registo de feridos. No local, estão vários elementos do Regimentos de Sapadores Bombeiros de Lisboa e estão a ocorrer operações de limpeza e descontaminação.

em atualização