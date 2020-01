Todos os jogadores da equipa principal do Vitória de Setúbal ficaram em casa, esta sexta-feira, de quarentena, faltando ao treino marcado, segundo declarações de fonte oficial do clube ao Diário de Notícias. O treino poderá ainda vir a ser realizado durante a tarde, consoante a avaliação do departamento médico do clube, acrescentou a mesma fonte.

Segundo o presidente sadino, Vítor Hugo Valente, os 20 jogadores da equipa principal estão com a virose ou com sintomas: João Meira, Sílvio, Carlinhos, José Semedo, Artur Jorge, Éber Bessa, Brian Mansilla, Nabil Ghilas, Nuno Valente, Hachadi, Makaridze, Bruno Pirri, André Sousa, Jubal, Hildeberto Pereira, Zequinha, Nuno Pinto, Mano, Milton Raphael e Leandrinho.

Dos 36 jogadores inscritos na Liga, apenas 16 disponíveis se encontram bem de saúde para disputar a partida com o Sporting, marcada para sábado, às 20h30, sendo a maioria da equipa de sub-23, que também têm um jogo marcado para a mesma data contra o Estoril.

Recorde-se que o Vitória de Setúbal fez um pedido à Liga de Clubes para adiar o jogo de sábado, no entanto a equipa dos leões mostrou-se indisponível e a Liga foi obrigada a negar o pedido do clube sadino, visto ser obrigatório haver concordância de ambas as partes. O jogo apenas pode ser adiado caso o Sporting ceda ao pedido do clube sadino.