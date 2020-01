Tiririca: com a Cristina Ferreira, pior não fica

Num tempo em que as redes sociais e os programas televisivos para reformados e domésticas têm um peso considerável na sociedade portuguesa, é normal que todos tenham ambições de ir mais longe. Se antigamente as televisões vendiam sonhos, hoje vendem realidades.

Não é um exclusivo de Portugal e um pouco por todo o mundo há figuras, como o famoso Tino de Rans, que querem uns momentos de fama e decidem concorrer às eleições, sejam legislativas, autárquicas ou presidenciais. Uma das candidaturas mais célebres foi a do brasileiro Tiririca, que tinha como slogan qualquer coisa como “votem em mim que pior não fica”.

Não é, pois, de estranhar que a rainha das audiências televisivas da manhã tenha acordado um dia destes e comunicado ao mundo que teve uma visão: “Um dia poderia representar todos os portugueses. E não iria falhar”, disse Cristina Ferreira. O mais engraçado é que, na entrevista que deu à Visão, a apresentadora fez tal afirmação sem se rir, segundo rezam as crónicas, assumindo que está perfeitamente convencida de que um dia pode ser Presidente da República.

Não sei se a culpa é de Marcelo Rebelo de Sousa e de todos os políticos que se sujeitam a ir ao seu programa falar de política enquanto cozinham. Não faço ideia se lhe dão dicas que Cristina encara como “sentenças” decretadas por alguma cartomante. Sei, sim, que a apresentadora se leva muito a sério: “Não me imaginava num cargo político, nunca me passou pela cabeça até ao momento em que as pessoas me começaram a dizer que poderia acontecer”.

Acredito que dos cerca de 700 mil espetadores que a veem diariamente, muitos até votassem na Tiririca portuguesa.