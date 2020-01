Artur Jorge, Éber Bessa, Mansilla, Ghilas, Nuno Valente, Semedo, Hachadi, Pirri, André Sousa, Jubal, Berto, Makaridze, Zequinha e Nuno Pinto são os 14 jogadores que estão neste momento no hospital da Luz.

Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, disse aos jornalistas que os futebolistas estão na unidade hospitalar lisboeta devido a um problema de saúde ainda não especificado.

"Não é uma simples constipação nem gripe", explicou o dirigente sadino.

Recorde-se que os sadinos formalizaram hoje o pedido de adiamento da partida ante o Sporting, agendada para este sábado, no Bonfim, referente à jornada 16 da Liga portuguesa, mas os leões mostraram-se indisponíveis, justificando a decisão com base no calendário de competição "sobrecarregado".