O conflito entre o Irão e os Estados Unidos irá refletir-se inevitavelmente na economia portuguesa. A garantia é dada pelos analistas contactados pelo i. De acordo com André Pires, analista da XTB, “o aumento do risco económico faz-se sentir no mercado como uma contração no investimento em ações e uma procura maior em ativos de refúgio, como o ouro, prata, títulos de Tesouro e moedas como o franco suíço e o dólar. A subida do dólar poderá beneficiar países exportadores como o Brasil, a China e alguns países da zona euro, e Portugal, sendo um país importador, poderá ressentir-se”, diz ao i.

E lembra que “o aumento do preço do petróleo poderá aumentar os custos de transporte, inflacionando os preços e contraindo o consumo mais a longo prazo, impactando transversalmente as economias mundiais”, diz, recordando que “as companhias energéticas poderão lucrar com a subida do petróleo, aumentando a margem de lucro dos seus contratos de futuro, mas as transportadoras ressentir-se-ão com essa subida de preço, uma vez que representa um aumento de custos diretos”.

A opinião é partilhada por Nuno Caetano, analista da corretora Infinox, ao admitir que “a economia portuguesa vai atrelada às economias de maior escala, estando o PSI20 em ligeira perda, em linha com as principais congéneres europeias”. Frisa igualmente que, “depois de um ataque por parte das forças do Irão a bases norte-americanas no Iraque, os investidores voltam a revelar receios e, por isso, procuram ativos de refúgio, como o ouro”.

Também Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, lembra que Portugal importa grande parte da energia que consome, sobretudo petróleo. E por este motivo, de acordo com o responsável, “as consequências para a economia nacional seriam negativas”.

Em relação à economia mundial, Nuno Caetano garante que se pode esperar alguma volatilidade no mercado, “até que se perceba de forma mais clara quais os caminhos que esta tensão entre Ocidente e Oriente possam tomar”.

Já em relação ao futuro, Ricardo Evangelista garante que tudo depende da evolução do conflito. “Neste momento, o que parece ser mais provável é que o conflito não se agrave e, por isso, não se espera um impacto significativo. Uma escalada que conduzisse a um conflito aberto iria, certamente, ter um impacto muito negativo. Num contexto em que o crescimento da economia global está já ameaçado pela tensão comercial entre os EUA e a China, uma guerra entre os Estados Unidos e o Irão teria potencial para desencadear uma recessão global”, diz ao i.

Mercados sobressaltados

O certo é que as principais bolsas e mercados internacionais registaram um dia de nervosismo esta quarta-feira, com os investidores a acompanhar os desdobramentos do ataque iraniano contra bases norte-americanas. “Houve um certo impacto no mercado. No entanto, o mercado americano mostra-se a corrigir e a aproximar-se dos máximos do início do ano”, explica o analista da XTB.

Em relação ao impacto na produção de petróleo, Paulo Rosa, economista e senior trader do Banco Carregosa, garante que “caso se assista a uma escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente, a cotação do barril de petróleo tendencialmente subirá e beneficiará os setores energéticos, nomeadamente as empresas petrolíferas. O petróleo sobe devido aos receios de um agudizar das tensões no Médio Oriente que, caso se estenda à região do golfo Pérsico, pode diminuir as exportações desta matéria-prima vital para a economia global, por criação de um choque na oferta”.