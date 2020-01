Uma funcionária de uma escola de Monte Abraão foi ao início da tarde de hoje agredida por uma encarregada de educação.

Fonte do agrupamento confirmou ao SOL que a mãe entrou no estabelecimento escolar com os filhos e agrediu a funcionária, por esta não a ter deixado entrar. Antes deste episódio não tinha existido qualquer tipo de contacto entre a funcionária e a encarregada de educação.

A mesma fonte descreve o ambiente como um "pandemónio", que deixou em grande revolta as colegas desta funcionária.

As autoridades já se encontram no local, onde identificaram a agressora e estão a falar com os vários intervenientes.



Em atualização