A taxa de desemprego na zona euro, no passado mês de novembro, manteve-se nos 7,5%, naquele que é o valor mais baixo registado desde o mês de julho de 2008. Já na União Europeia, a taxa fixou-se nos 6,3%. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

O gabinete de estatística europeu revela que, em comparação a outubro, os valores de novembro não sofreram grandes alterações. Ainda assim, os dados revelaram recuos de quatro a três décimas, respetivamente, quando face a igual período do ano anterior.

Republica Checa (2,2%) Alemanha (3,1%) e Polónia (3,2%) são as menores taxas de desemprego registadas. Do lado contrário estão a Grécia (16,8%) e Espanha (14,1%). Em Portugal, a taxa de desemprego fixa-se nos 6,5%.

Relativamente a Portugal, o desemprego jovem aumento de 17,9% em outubro para 19% em novembro, um valor praticamente igual ao registado em igual período do ano anterior (19,1%). As percentagens registadas no país estão acima da média da União Europeia (14,3%) e da zona euro (15,6%).