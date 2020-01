Um derrame de produtos químicos no Parque Industrial de Padim da Graça, em Braga, fez, esta manhã, 20 feridos ligeiros. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga, citado pela tvi24, a maioria das pessoas apresentava “sintomas sobretudo ao nível das vias aéreas”.

Os feridos foram transportados, segundo a mesma publicação, para o hospital de Braga. As causas do incidente não foram ainda apuradas e no local estiveram os bombeiros Voluntários e Sapadores de Braga, as autoridades e a VMER de Barcelos.

O alerta foi dado às 8h37.