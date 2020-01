A chuva está de volta, esta quinta-feira. Portugal continental vai ter períodos de céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, principalmente no Minho e Douro Litoral.

O vento vai soprar fraco por todo o país num dia em que a manhã começa com neblina ou nevoeiro e com possibilidade de queda de neve acima dos 1200 metros de altitude, a partir da tarde.

As subidas vão, no entanto, subir ligeiramente. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão chegar aos 19 graus nos distritos de Santarém, Setúbal e Faro.

Em Lisboa, os termómetros vão variar entre os 11 e os 17 graus. Mais a norte, no Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 7 e os 15 graus.

Segundo o IPMA, o distrito de Bragança vai ser aquele que regista as temperaturas mais baixas, com as temperaturas a variar entre os 0 e 8 graus.