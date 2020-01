Cristina Ferreira não descarta a hipótese se se candidatar a Belém. A revelação foi feita numa entrevista da apresentadora à revista Visão, que será publicada na íntegra esta quinta-feira.

Num excerto publicado pela revista, esta quarta-feira, a apresentadora foi confrontada com a possibilidade de vir a exercer cargos políticos e não negou a hipótese de um dia poder vir a ser Presidente da República.

“Não me imaginava, nunca me passou pela cabeça até ao momento em que as pessoas me começaram a dizer que isso poderia acontecer”, começou por dizer. “Durante algum tempo achei que isso passaria pelas autarquias e por fazer alguma coisa pela minha Malveira”, admitiu.

“Se um dia me perguntasses ‘Chegarias a primeira-ministra?’, eu respondia imediatamente que não tenho qualquer tipo de capacidade para que isso possa acontecer. Agora, representar todos os portugueses? Acho que um dia o poderia fazer, que me iria preparar e que não iria falhar”, declarou, considerando que tem algumas semelhanças com o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Sinto que há aqui este afeto para com o outro, que ele não perdeu na sua Presidência e que eu acho que é muito semelhante entre nós”, confessou.