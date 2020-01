Uma professora que estava grávida perdeu o seu bebé e encontra-se internada, em estado grave, depois de ter sido atropelada por um condutor que estava alcoolizado e sob o efeito de drogas, em Soso, no Estado norte-americano do Misssissipi.

De acordo com o Sun Herald, que cita o pai da vítima, Mashayla Harper, de 24 anos, tinha acabado de deixar a sua festa de Baby Shower, no sábado à noite, quando foi brutalmente atropelada por James Cory Gilbert, de 33 anos.

A vítima estava grávida de 26 semanas, de uma menina que se iria chamar Londyn Alise Jones. Depois do atropelamento, o suspeito fugiu e a mulher foi encontrada a sangrar à beira da estrada.

Harper foi levada para o hospital em estado crítico, com vários ferimentos na perna, estômago e cabeça. Embora a situação seja sensível, os médicos acreditam que a mulher vai ficar bem.

Depois de ser detido o homem disse que tinha fugido do local porque estava com medo e que se sentia “muito arrependido”. Gilbert fugiu do local a pé e deixou o seu carro no local, onde depois foi encontrado com droga.

De acordo com as autoridades, o homem já tinha sido acusado três vezes por conduzir sob influência de álcool ou drogas. Em 2015, foi condenado por posse de produto estupefaciente.