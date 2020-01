O Benfica anunciou esta tarde a chegada do lateral esquerdo argentino Elias Pereyra, de 20 anos, que assinou contrato de empréstimo com opção de compra no final da temporada.

Internacional pelas seleções jovens da Argentina (vice-campeão sul-americano Sub-20 em 2019, no Chile), Pereyra chega do CA San Lorenzo de Almagro, onde fez o percurso de formação.