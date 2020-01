O PAN afirmou que a proposta do Orçamento do Estado para este ano “fica aquém” das ambições e intenções do partido em matérias chave, como o ambiente e a violência doméstica, motivo pelo qual o partido vai abster-se da votação.

Em conferência de imprensa, na Assembleia da República, o PAN garantiu que a porta está “aberta” a negociações, e que o partido se encontra”aberto ao diálogo” e “à construção de pontes”.

Além do PAN, também a Iniciativa Liberal, Chega e PSD manifestaram intenção de voto. Os três últimos partidos vão votar contra a proposta. Das intenções de voto conhecidas, apenas o PCP revelou que tinha intenção de votar a favor.