No ano passado 1277 condutores foram designados como sendo 100% Cool, ou seja, como não tendo qualquer presença de álcool no sangue. A iniciativa foi levada a cabo pela a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE), em parceria com a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

No total, o 100% Cool realizou 36 ações de sensibilização em território nacional em 2019, tendo sido abordados e sensibilizados 1.673 condutores para a importância da prática de uma condução segura e sem o efeito de álcool.

João Vargas, Secretário-Geral da ANEBE, afirma que “os números do programa evidenciam o compromisso do 100% Cool com a missão de consciencializar a opinião pública e formar os condutores para os perigos associados à condução sob os efeitos do álcool”.

O 100% Cool é uma iniciativa da ANEBE e representa uma aliança de missão entre entidades públicas e privadas com o objetivo de fazer um combate mais efetivo à sinistralidade rodoviária ligada ao álcool. Realiza-se desde 2002 e desde aí já designou mais de 25.000 condutores 100%Cool por todo o território nacional