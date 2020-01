Uma brasileira, de 23 anos, foi encontrada morta, completamente nua, num altar de um templo evangélico em Brasília, no Brasil.

Segundo o Correio da Manhã e o jornal Brasil 247, o corpo foi descoberto, esta quarta-feira, por um funcionário do templo Tenda da Libertação, na Candolândia, na periferia da cidade.

A jovem apresentava sinais de queimaduras na região genital e terá morrido por estrangulamento, de acordo com informações das autoridades.

As mesmas publicações adiantam que não se sabe ainda se o homicídio ocorreu dentro do templo ou se o cadáver da jovem foi transportado e deixado ali. Horas antes da descoberta do corpo houve uma cerimónia religiosa no templo.

A última vez que a jovem foi vista aconteceu nesse dia, algumas horas antes, quando estava num posto de abastecimento da região acompanhada por um desconhecido.

Vizinhos do templo evangélico garantem que não ouviram qualquer discussão, gritos ou pedidos de ajuda.