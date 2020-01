O candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz publicou esta quarta-feira um novo vídeo da campanha para as eleições diretas do partido, que se vão realizar a 11 de janeiro.

O vídeo começa com uma espécie de reportagem fictícia que coloca Pinto Luz na segunda volta das eleições à liderança dos sociais-democratas.

Pouco depois surge o próprio candidato a explicar que se trata de uma notícia fictícia, mas faz questão de dizer que pode não andar longe da verdade.

Pinto Luz faz questão de elogiar o seu grupo de trabalho pela campanha que tem feito e, apesar de não nomear nenhum dos adversários, dirige algumas indiretas a Rui Rio e a Luís Montenegro, candidatos cujas sondagens colocam na segunda volta. O mais novos dos três sociais-democratas a entrar na corrida à liderança sublinha que quer construir um “PSD de todos e não só de alguns”.

Pinto Luz garante ainda - continuando no tom de crítica indireta às candidaturas rivais - que vai voltar a “surpreender na votação”, porque “este partido quer voltar a ser o PSD! O PSD das vitórias, o PSD das pessoas, o PSD que pensa Portugal e que constrói o futuro!".

Por último, Pinto Luz apela ao voto na sua candidatura: “Conto consigo para fazer deste Futuro já um Presente. Vamos mostrar que o PSD é livre, é reformista e é esperança”.