Uma criança “com cerca de dez anos” foi encontrada, esta quarta-feira de manhã, no trem de aterragem de um avião - estrutura que suporta as rodas de uma aeronave e que permite a operação do avião no solo - da Air France, no aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, noticiou o jornal francês Le Figaro.

O avião tinha descolado da cidade de Abidjan, na Costa do Marfim, na terça-feira à noite, e aterrou em Paris, esta madrugada. A companhia aérea já lançou um comunicado a confirmar a morte de um “passageiro clandestino”, sem mencionar o género ou a idade do mesmo.

"A Air France confirma que o corpo sem vida de um passageiro clandestino foi descoberto no trem de aterragem do aparelho que fazia o voo AF 703, que liga Abidjan ao aeroporto Paris-Charles de Gaulle, no dia 7 de janeiro de 2020", informou a Air France no Twitter.

"Além da tragédia humana, isto indica uma grande violação de segurança no aeroporto de Abidjan", disse uma fonte oficial da Costa do Marfim à AFP. Já foi iniciada uma investigação para averiguar como é que a vítima conseguiu chegar ao avião e se contou com a ajuda de algum cúmplice.