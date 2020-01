Mas não é sobre ele que vou falar, e essa é a beleza dos adaptógenos: é que existe um indicado para cada situação. Recorde-se que os adaptógenos já são usados há séculos nas tradições de cura chinesa e aiurvédica. Estas ervas naturais aumentam a capacidade do organismo de se adaptar a diversas situações de stresse e reduzir os danos delas decorrentes, buscando recuperar o equilíbrio do corpo.

E hoje vamos falar de maca, e só há boas razões para a incluir na nossa vida: contribui para o bem-estar geral, equilibra os níveis hormonais, aumenta a energia e é reconhecida pelo seu poder de aumentar a libido e a fertilidade.

E como queremos do bom e do melhor, aqui vai uma receita para ajudar a começar o dia com tudo de bom.

Com Amor

Potes da Noite com Aveia e Maca

Ingredientes

4 a 6 colheres de sopa de aveia integral

200 ml de leite de amêndoa

1 colher de sopa de sementes de chia

Fruta fresca a gosto

1 colher de sopa de pó de raiz de maca

1 colher de café de canela

1 colher de café de chocolate em pó (eu escolhi cru, biológico e sem adição de açúcar)

Mel a gosto

Método

Num frasco individual hermético ou num frasco de compota com tampa coloque os flocos, a maca, a canela e o chocolate em pó. Adicione as sementes de chia e misture bem. Junte o leite, feche e leve ao frigorífico durante a noite (3 horas é o suficiente).

De manhã ou antes de comer adicione a fruta e o mel. Coma em casa ou leve consigo.

Notas:

- Ajuste a medida do leite à consistência de que gosta.

- A maca é adicionada de acordo com a medida recomendada.

- Eu recomendo e uso sempre frascos usados. É uma excelente forma de reciclar e de contribuirmos para o planeta.

- Fale sempre com o seu médico de família antes de tomar de forma regular alguma medicação.