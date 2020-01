Um avião da Ukraine International Airlines despenhou-se, esta quarta-feira, no Irão, depois de levantar voo no aeroporto da capital iraniana.

O incidente aconteceu cerca de três horas depois de, pelo menos, 12 mísseis terem sido lançados pelas forças iranianas em direção a duas bases militares no Iraque e uma fonte oficial da embaixada ucraniana em Teerão recusou que houvesse uma ligação entre os dois acontecimentos, assegurando que uma falha técnica esteve na origem do acidente.

As 176 pessoas que estavam a bordo do avião morreram e as caixas negras já foram encontradas.

O Governo da Ucrânia informou que, a bordo, estavam, segundo as informações mais recentes, 82 iranianos, 63 canadianos, 10 suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos e onze ucranianos, nove dos quais eram os membros da tripulação.

O porta-voz da aviação civil, Reza Jafarzadeh explicou que o “avião despenhou-se cinco minutos depois de levantar voo”. “O piloto não teve qualquer contacto com a torre de controlo e não anunciou qualquer situação de emergência antes do acidente”, acrescentou.