Dezenas” de mísseis iranianos foram lançados, na madrugada desta quarta-feira, contra duas bases no Iraque onde estão posicionadas tropas norte-americanas. O ataque é visto como a prometida “vingança” do Irão depois da morte do general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, na sequência de um ataque aéreo ordenado por Donald Trump, na sexta-feira.

Agora, horas depois do ataque, que foi confirmado pelo Pentágono, as forças iranianas garantem que caso haja uma retaliação, irão avançar para um ataque em solo norte-americano. Através da agência iraniana Tasmin, Guarda Revolucionária Iraniana promete ainda visar cidade como o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ou Haifa, em Israel.