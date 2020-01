Os três suspeitos da morte de Pedro Fonseca, filho do antigo membro da Polícia Judiciária que foi assassinado no Campo Grande a 28 de dezembro ficaram hoje em prisão preventiva, avança a o Jornal de Notícias.

Os três jovens - de 16,17 e 20 anos - foram hoje presentes a primeiro interrogatório pela juíza Cláudia Pina, depois de terem sido ontem detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de envolvimento no roubo e homicídio do jovem de 24 anos.

Após as buscas domiciliárias às habitações do trio de assaltantes, em Monte Abraão, Queluz, foi encontrada a arma do crime, um punhal, tal como as roupas que teriam vestidas no dia do crime.