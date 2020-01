Em 2018, foram menos de mil os portugueses que emigraram para os Estados Unidos da América, segundo os dados do US Department of Homeland Security. O organismo norte-americano contabilizou, neste período, mais de um milhão de entradas de estrangeiros no país (1.096.611 no total), tendo os portugueses representado apenas 0,1% daquele valor.

Nesse ano, a emigração portuguesa para os Estados Unidos registou um novo decréscimo (-5% face a 2017), o que vem reforçar a reversão da tendência de subida que se tinha verificado em 2016, altura em que o número de entradas de portugueses em solo norte-americano ultrapassou a barreira das mil pessoas e se registou um aumento de 17% em relação ao ano anterior.

A variação do número de portugueses emigrados nos Estado Unidos ao longo deste século tem, no geral, acompanhado as variações da imigração total naquele país, a qual, em 2018, teve também um decréscimo global (-2.7%).