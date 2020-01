Ivan Cavaleiro assinou contrato com o Fulham, da II divisão inglesa, até julho de 2024, com o clube a ter a opção para prolongar o vínculo por mais um ano.

O internacional português, de 26 anos, tinha sido emprestado aos londrinos até final da época pelo Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.

No Fulham, atuais quintos classificados no Championship, Cavaleiro disputou 26 jogos e marcou cinco golos.

