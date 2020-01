O Governo vai criar um gabinete de segurança para analisar os casos de violência contra profissionais de saúde. A decisão foi anunciada esta terça-feira depois de uma reunião entre a ministra da Saúde e o ministro da Administração Interna. Eduardo Cabrita anunciou que irá colocar um oficial das forças de segurança junto do gabinete da ministra da Saúde, para coordenar a avaliação das áreas de maior risco. Será também levada a cabo uma avaliação das características físicas dos serviços para que sejam feitas as recomendações necessárias para melhorar as condições de segurança dos profissionais e dos utentes do SNS, adiantou o ministro da Administração Interna, citado pela agência Lusa.

No ano passado, até setembro, foram reportados à Direção Geral da Saúde 995 casos de violência contra profissionais de saúde, o que perfaz mais de 100 ocorrências por mês. A maioria dos casos reportados dizem respeito a situações de assédio e violência verbal, sendo os enfermeiros o grupo profissional que reporta mais agressões.

Marta Temido, citada também pela Lusa, disse esperar que, com esta estrutura, se consiga ter "intervenções mais pró-ativas de formação dos profissionais de saúde para lidar com episódios deste tipo" e "um diagnóstico daquilo que sejam as eventuais insuficiências ou falhas" das instalações físicas em termos de proteção de quem nelas trabalha.

Depois de três casos de agressões violentas a médicos no espaço de uma semana, a ministra da Saúde anunciou na semana passada que ainda este mês seria apresentada uma estratégia para prevenir o fenómeno.