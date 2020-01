Mais de 40 câmaras vão baixar as taxas do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI). No entanto, a larga maioria, de acordo com os dados já disponibilzados no Portal das Finanças, optou por manter as taxas no mesmo nível. A explicação é simples: o valor deste imposto é estipulado por cada câmara, apesar de ter de respeitar o intervalo definido pela lei, que este ano é de 0,3% a 0,45% para os prédios urbanos e de 0,8% para os prédios rústicos.

De acordo com a lista divulgada, 153 câmaras optaram pela taxa mínima. Nessa lista, há cinco autarquias que decidiram aplicar a taxa de 0,3% pela primeira vez: a da Calheta, em Angra do Heroísmo, a de Cuba, em Beja, a de Freixo de Espada à Cinta, em Bragança, a das Lajes do Pico, na Horta e a do Vale da Cambra, em Aveiro.

Lisboa vai cobrar 0,3%, enquanto o Porto vai exigir aos proprietários uma taxa de 0,32%. Apenas um município, o de Castro Marim, em Faro, decidiu aumentar a taxa de IMI, subindo-a de 0,35% para 0,4%. Por outro lado, 12 câmaras vão aplicar a taxa máxima de imposto, de 0,45%, entre elas Portimão, Mafra, Nazaré, Setúbal, Caminha e Cartaxo.

Mas este ano conte com outras novidades que estão previstas no Orçamento do Estado. Os monumentos nacionais e os prédios de interesse público ou municipal vão perder a isenção do pagamento do imposto. Ainda assim, mantém-se a isenção para prédios afetos a lojas com história (que sejam reconhecidas pelo município como estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social), imóveis de associações, organizações religiosas, ou ainda estabelecimentos de ensino particular, entre outros.

Os prédios urbanos ou frações autónomas que se encontrem devolutos há mais de dois anos, os prédios em ruínas, bem como os terrenos para construção com aptidão para uso habitacional localizados em zona de pressão urbanística, vão estar sujeitos a uma taxa agravada de IMI. Nestes casos, a taxa de IMI será seis vezes superior à que for definida pelo município para o ano em causa, e será agravada nos anos seguintes, em mais de 10%.

Valor justo ou não? No caso de não ter pedido às Finanças para avaliar a sua casa nos últimos três anos, então é possível que esteja a pagar um valor mais elevado do que devia. E, de acordo com as contas da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), estarão mais de quatro milhões de imóveis nesta situação, ou seja, a pagar IMI a mais.

E porquê? A explicação é simples: o imposto é calculado em função do valor patrimonial tributário dos imóveis e as Finanças não o atualizam todos os anos. “Um dos indicadores que contribuem para esse valor é a idade do imóvel. E não há como negá-lo: a sua casa envelhece todos os anos. Logo, o coeficiente deveria empurrar o valor da casa para baixo”, alerta a DECO.

Há ainda que contar com os coeficientes de localização, que foram revistos em todo o país no ano passado. “Uns subiram, outros desceram e muitos mantiveram-se. As mexidas podem afetar o valor tributário do imóvel. E, conjugadas com o envelhecimento do prédio, mais ainda”, salienta. A somar a estas duas situações há que contar ainda com a falta de revisão do valor de construção de cada imóvel que, desde 2010, o Governo fixou em 603 euros.

Perante todos estes fatores que podem penalizar o montante a pagar, a entidade aconselha os proprietários a rever a avaliação do imóvel, que só poderá ser pedida se tiverem passado mais de três anos desde a última avaliação.

Feita a nova avaliação, se não concordar com o valor patrimonial tributário atribuído, pode pedir gratuitamente uma segunda avaliação no prazo de 30 dias a contar da data de notificação. Mas tenha cuidado: “Caso faça este pedido alegando distorção do valor de mercado, a avaliação já custará entre 765 e 3060 euros”, refere.

Recorde-se que estão isentos do pagamento de IMI durante três anos os imóveis cujo valor patrimonial tributário não exceda os 125 mil euros e se destinem a habitação própria e permanente do proprietário. No entanto, esta isenção só é aplicada quando o rendimento anual sujeito a imposto do agregado não ultrapassa os 153 300 euros.

Mas, ao contrário do que acontecia anteriormente, já não é necessário apresentar um pedido de isenção, uma vez que o fisco reconhece automaticamente a isenção com base nos elementos de que dispõe sobre o rendimento do agregado e sobre o valor do imóvel.