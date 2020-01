Viana do Castelo. Mulher detida com 3,51 g/l de álcool no sangue após acidente de viação

José Sérgio Jornal i 06/01/2020 19:58

Caso ocorreu no sábado.