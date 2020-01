Partiram de Belém e foram, em marcha lenta, até ao ‘green hub’ das Amoreiras. O objetivo dos cerca de 100 motoristas da Uber era apenas um: manifestar-se contra a redução de preços anunciada pela plataforma eletrónica que, no seu entender, serve apenas para que os motoristas vejam reduzida a margem de lucro.

A marcha, avançou a TVI, começou com atraso porque a escolta prevista pela polícia acabou por não acontecer – apesar de a polícia ter estado sempre presente durante o percurso – e alguns motoristas não quiseram continuar sob o risco de serem identificados. “Fazemos uma marcha lenta silenciosa”, “vamos ficar online, respondemos a pedidos mas não os fazemos” ou até “os clientes não têm culpa e não podem ser prejudicados”, foram algumas das frases ditas pelos motoristas, citados pela TVI.

“Novos preços, maior rentabilidade”, foi a mensagem enviada pela Uber aos seus trabalhadores e que originou o protesto, organizado através do WhatsApp. À Lusa, a motorista Maria Gomes, mostrou o seu descontentamento com a novidade da empresa para a qual presta serviço: “Aquilo que parecia ser uma boa notícia veio, no entanto, a confirmar-se que não era nada bom”, disse. “Em três anos e meio as coisas mudaram bastante. Ao início dava, mas o modelo de negócio criado não dá para individuais”, lamentou.

Entretanto foi criada uma petição dirigida ao Presidente da República e ao Governo que já conta com perto de duas mil assinaturas e que pede intervenção contra os “constantes atropelos” no que diz respeito à lei para o TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica).

Os preços das tarifas praticadas é uma das principais queixas apresentadas pelos motoristas.

Bónus Entretanto a Uber criou um plano de “incentivos personalizados” com o principal objetivo de compensar os motoristas, de forma temporária, pela descida dos preços. Segundo a empresa, a medida pretende assegurar a cada motorista, no mínimo, um salário mínimo igual à média da remuneração semanal do mês antes à descida dos preços.

Mas atenção: para que possam ter acesso ao bónus da Uber, os motoristas têm de fazer um número mínimo de viagens e horas de trabalho.