Apesar de se reunirem várias vezes por semana, os embaixadores dos 29 países da NATO vão ter uma reunião extraordinária para discutir a crise entre os Estados Unidos e o Irão, depois de um ataque ordenado por Donald Trump ter matado Qassem Soleimani, comandante da Força Quds.

“O secretário-geral [Jens Stoltenberg] decidiu organizar esta reunião de embaixadores da NATO depois de ter discutido com os aliados”, disse um porta-voz da organização à AFP.

A organização anunciou, no sábado, a suspensão das operações de treino no Iraque, onde teve lugar o ataque. A missão da NATO tem centenas de militares no país que, a pedido do Governo iraniano, treinam as forças do país desde outubro, para impedir o regresso do estado islâmico.

Recorde-se que o ataque ocorreu na sexta-feira, após um assalto à embaixada norte-americana, que só terminou quando Donald Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o médio Oriente. O Irão prometeu vingança aos Estados Unidos, prometendo vingança “no lugar e hora certos”.