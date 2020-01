A 77.ª cerimónio de entrega dos Globos de Ouro realizou-se, este domingo, em Los Angeles. 1917 e Era Uma vez em Hollywood foarm os grandes vencedores da noite, com o último a vencer três das cinco categorias para o qual estava nomeado. O filme de Quentin Tarantino, que ganhou o Melhor Argumento, fez valer a categaoria de Melhor Comédia ou Musical, dando ainda a Brad Pitt o prémio de Melhor Ator Secundário em comédia ou Musical.

1917, que estreia em Portugal a 23 de janeiro, venceu Joker, O Irlandês, Os Dois Papas e Marriage Story, arrecadando assim a estatueta de Melhor Filme-Drama. O filme fez valer ainda a estatueta de Melhor Realizador a Sam Mendes. “É difícil fazer filmes sem grandes estrelas e espero que as pessoas o vão ver no grande ecrã, onde foi feito para ver”, disse Sam Mendes na entrega do prémio.

Veja aqui a lista completa:

Melhor Filme – Drama

1917, Sam Mendes (Universal Pictures)

Melhor Actriz – Drama

Renee Zellweger, Judy



Melhor Realizador – Drama

Sam Mendes, 1917

Melhor Actor – Drama

Joaquin Phoenix, Joker

Melhor Filme – Musical ou Comédia

Once Upon A Time In Hollywood, Quentin Tarantino

Melhor Actor – Musical ou Comédia

Taron Egerton, Rocketman



Melhor Actriz – Musical ou Comédia

Awkwafina, The Farewell



Melhor Actor Secundário

Brad Pitt, “Once Upon A Time In Hollywood”

Melhor Actriz Secundária

Laura Dern, “Marriage Story”



Melhor Argumento

Once Upon A Time In Hollywood



Melhor Banda Sonora

Joker



Melhor Canção

“I”M Gonna Love Me Again” – Rocketman



Melhor Filme de Animação

Missing Link



Melhor Filme em Língua Estrangeira

Parasitas

Melhor Série – Drama

Succession



Melhor Série – Musical Ou Comédia

Fleabag



Mini-série Ou Tele-filme

Chernobyl



Melhor Actor TV – Drama

Brian Cox, Succession



Melhor Actriz TV – Drama

Olivia Colman, The Crown



Melhor Actor TV – Musical ou Comédia

Ramy Youssef, Ramy



Melhor Actriz TV – Musical ou Comédia

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag



Melhor Actor: Mini-série ou Telefilme

Russell Crowe, The Loudest Voice



Melhor Actriz: Mini.série ou Tele-filme

Michelle Williams, Fosse/Verdon



Melhor Actor Secundário

Stellan Skarsgård, Chernobyl



Melhor Actriz Secundária

Patricia Arquette, The Act