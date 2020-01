Um homem ficou gravemente ferido depois de ter sido esfaqueado, no domingo, junto ao Polo Universitário, no Porto.

Segundo o Jornal de Notícias, a vítima ficou ferido após um desentendimento de trânsito entre três homens. Dois veículos terão estacionado no Largo Igreja de Paranhos e um dos agressores terá saído do carro para abordar o condutor do outro carro, que estava sozinho.

A discussão ter-se-á, segundo a mesma publicação, agravado, e o condutor que estava acompanhado esfaqueou o homem que se encontrava sozinho. A vítima terá sido transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto.

Segundo a PSP, os dois suspeitos entregaram-se pouco tempo depois.