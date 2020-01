No final do clássico entre Sporting e FC Porto, que o dragão venceu por 2-1, Sérgio Conceição não escondeu que os leões foram a equipa mais difícil que os azuis-e-brancos enfrentaram até agora no campeonato.

O treinador portista destacou ainda o alto nível das três equipas, referindo-se também à arbitragem.

“Quero dar os parabéns às três equipas. Não houve casos no jogo. Estiveram todas num nível altíssimo, tal como o público, que esteve incansável de parte a parte”, disse.

Já sobre a distância para o primeiro lugar, o técnico portista lembrou que neste momento “quem não estiver ao máximo pode perder pontos”, referindo-se ao triunfo sofrido dos encarnados em Guimarães.

O FC Porto é atual 2.º classificado, com 38 pontos, a quatro do Benfica (42).