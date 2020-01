Fim de semana de Taça em Inglaterra, com o Tottenham a sofrer para não ser já eliminado da competição. Os spurs empataram (1-1) este domingo na deslocação ao terreno do Middlesbrough, na terceira ronda da prova, levando agora a decisão para Londres (data ainda por definir). Esta tarde, o emblema que o ocupa o 16.º lugar no Championship (2.ª divisão inglesa), esteve até a ganhar, por intermédio de Fletcher, que inaugurou o marcador aos 50 minutos, mas aos 61’, Lucas Moura restabeleceu a igualdade para a equipa de José Mourinho. O Tottenham continua sem vencer, depois de ter perdido e empatado nos dois anteriores encontros, ante o Southampton e Norwich City, respetivamente, ambos a contar para a Liga Inglesa. De regresso à Taça, também o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo seguiu o mesmo caminho, embora a missão fosse logo à partida mais espinhosa. O empate sem golos entre Wolves e Mancehster United vai obrigar a um jogo de desempate em Old Trafford.

Em França o fim de semana também foi dedicado à taça do país, com o Marselha a garantir passagem aos 16-avos-de-final da prova depois de bater o Trélissac, equipa que milita no quarto escalão. Diga-se, contudo, que a equipa orientada por André Villas-Boas teve que suar (muito) mais do que era esperado, já que foi necessário recorrer ao desempate por grandes penalidades, após um empate a uma bola em 120 minutos.

Ibrahimovic de regresso ao San Siro E quando está cumprido praticamente medade do campeonato italiano, eis que surge um nome que promete agitar o resto da prova. Depois de o AC Milan ter confirmado o regresso de Zlatan Ibrahimovic ao clube, o astro sueco já integra os convocados para a receção à Sampdoria, agendada para esta segunda-feira. Ibra já alinhou num particular pelo emblema milanês, frente ao Rhodense, em que até marcou, e pode estar agora a instantes de voltar a pisar os relvados do San Siro.

Após 17 jornadas, os rossoneri seguem no 11.º lugar da Liga italiana, com 21 pontos, a 21 dos líderes Inter de Milão e Juventus. De notar que ainda hoje, a Juve, de Cristiano Ronaldo, recebe o Cagliari (6.º), enquanto o Inter desloca-se até ao reduto do Nápoles (8.º), do também internacional luso Mário Rui.

Já em Espanha, a grande surpresa da jornada 19 aconteceu no dérbi catalão, com o Espanhol a surpreender o líder Barcelona. O empate a duas bolas no campo do último classificado permitiu, de resto, ao Real Madrid, que bateu o Getafe por claros 3-0, voltar a dividir o topo da tabela do campeonato vizinho com os blaugranas. Catalães e merengues dividem agora o primeiro posto com os mesmos 40 pontos.

Uma referência também para o Atlético de Madrid, que subiu para o terceiro posto na tabela após bater o Levante (2-1), num Wanda Metropolitano que viu os três golos da partida a acontecerem em... cinco minutos, entre os 13 e os 18 da primeira metade do encontro.

Ainda assim, os colchoneros de João Félix beneficiaram do empate (1-1) entre Sevilha e Athletic Bilbau, com a equipa dos portugueses Daniel Carriço e Rony Lopes a cair para 4.º – embora em igualdade pontual com a turma de Diego Simeone.