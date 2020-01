Ficou encerrado mais um clássico do futebol português, com o FC Porto a vencer, em Lisboa, o Sporting, na tarde deste domingo. Antes da história do jogo em si, destaque desde logo para o facto de Sérgio Conceição ter vencido pela primeira vez vez em Alvalade após sete partidas. Quebra-se assim uma malapata que tem contornos ainda mais impressionantes se tivermos em conta que há 11 anos que os dragões não conseguiam vencer os verdes-e-brancos em Alvalade em jogos a contar para o campeonato.

Já hoje, muito provavelmente ainda não tinham entrado todos os adeptos no estádio quando o marcador mexeu pela primeira vez. Marega, aos seis minutos, só precisou de encostar para o fundo da baliza à guarda de Luis Maximiano depois de um passe soberbo de Corona - e uma defesa leonina que ainda não se tinha dado conta do apito inicial.

Golo do @FCPorto ! Marca Marega! Tecatito tem uma abertura genial para o centro da defensiva leonina, que de forma passiva deixa Marega fugir. O maliano só precisou de um toque subtil para bater um Maximiano desposicionado. pic.twitter.com/f1p3TmNMZv — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 5, 2020

Os leões prometiam ainda assim acordar rapidamente e disputar com garra o jogo grande da 15.ª jornada da Liga portuguesa. Assim foi, de tal forma que, ainda antes do intervalo, por intermédio do pé esquerdo do argentino Marcos Acuña, a equipa de Silas empatou a partida.

Golo do @Sporting_CP ! Está feito o empate para os leões! Marca Acuña, através de um forte remate, após contra-ataque leonino, iniciado após mau pontapé de Marchesín. pic.twitter.com/E7ldifjV3d — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 5, 2020

O conjunto leonino voltou dos balneários com vontade de dar a volta ao marcador, mas a ineficácia acabou por ser uma fatura cara para o plantel da casa – que até o terceiro lugar na tabela pôs em causa.

Numa partida muito disputada, com várias ocasiões de ambas as partes, foi a cabeça de Tiquinho Soares a resolver o encontro. Aos 73 minutos, após canto de Alex Telles, o avançado brasileiro fez o 2-1 final, num lance em que a defesa leonina volta a deixar a desejar.

Golo do @FCPorto ! É o segundo dos dragões! Soares marca de cabeça, após canto de Alex Telles. pic.twitter.com/FZLX7eFmO5 — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 5, 2020

Contas feitas, o FC Porto consolida o segundo lugar na classificação e mantém-se na perseguição ao líder Benfica, de quem fica novamente a quatro pontos de distância. Já a turma de Silas volta a precisar de binóculos para ver o topo da tabeça. Com 26 pontos, os leões estão agora a 16 dos encarnados e o título é cada vez mais uma miragem.

A derrota no clássico deixou ainda o Sporting atento ao encontro entre Famalicão e V. Setúbal, disputado após o fecho desta edição. Os famalicenses, equipa sensação da Liga, seguiam em 4.º lugar, com apenas menos dois pontos do que o conjunto capitaneado por Bruno Fernades, pelo que um triunfo diante dos sadinos voltaria a colocar a turma recém-promovida ao primeiro escalão do futebol português no último lugar do pódio.

Após o clássico, Sérgio Conceição não escondeu que os leões foram a equipa mais difícil que o FC Porto enfrentou até agora no campeonato. O treinador dos azuis-e-brancos destacou ainda o alto nível das três equipas, referindo-se também à arbitragem. “Quero dar os parabéns às três equipas. Não houve casos no jogo. Estiveram todas num nível altíssimo, tal como o público, que esteve incansável de parte a parte”, disse. Já sobre a distância para o primeiro lugar, o técnico portista lembrou que neste momento “quem não estiver ao máximo pode perder pontos”, referindo-se ao triunfo sofrido dos encarnados em Guimarães.

Benfica vence e Amorim aos molhos Antes do Sporting-FC Porto, foi precisamente a vez de o Benfica entrar em ação, no D.Afonso Henriques. Os encarnados venceram os vitorianos por 1-0, graças a um golo de Cervi (23 minutos), tento que permitiu à águia assistir tranquila ao clássico de Alvalade.

Num encontro complicado para os comandados de Bruno Lage, o duelo em Guimarães ficou sobretudo marcado pelas várias interrupções devido ao arremesso de engenhos pirotécnicos para o relvado e desacatos nas bancadas. Já este domingo, o clube da Luz repudiou o mau comportamento de alguns adeptos. “Condenamos claramente os adeptos afectos ao nosso clube envolvidos nesses arremessos, reafirmando o nosso empenho em que tais comportamentos sejam totalmente banidos, considerando que os mesmos só prejudicam o Sport Lisboa e Benfica e a atitude correcta dos milhares e milhares de simpatizantes do nosso clube que de forma incansável apoiam a nossa equipa em todas as deslocações”, escreveu em comunicado o clube da Luz. A primeira interrupção aconteceu após o único golo do jogo, sendo que no total foram quatro as vezes que o árbitro teve que parar a partida.

Ainda nesta jornada, nota para a estreia de Rúben Amorim enquantro treinador do Sp. Braga. Depois da polémica em torno da sua nomeação, os minhotos foram até ao Jamor vencer o Belenenses SAD por impressionantes 7-1. Antes do primeiro desafio ao leme dos arsenalistas, Amorim tinha garantido estar à margem de todo o barulho que envolveu a sua eleição para render Sá Pinto, mostrando foco no trabalho que vai realizar.