O Movimento Zero, composto por elementos da PSP e da GNR, anunciou este domingo a realização de uma concentração em todos os aeroportos portugueses - Lisboa, Porto, Faro, Funchal e nos vários aeroportos dos Açores - no próximo dia 21 de janeiro.

Este protesto realizar-se-á no mesmo dia do protesto nacional marcado por este mesmo movimento no passado mês de novembro, pela falta de soluções do Governo para as suas reivindicações.