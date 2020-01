O Ministério das Finanças, liderado por Mário Centeno, pode estar a omitir várias receitas orçamentais – cujo valor total é de 255 milhões – que têm impacto positivo no saldo orçamental. Caso tivessem sido incluídas no saldo, este seria elevado para 0,3%. Esta é uma das principais conclusões levadas a cabo pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

O documento é claro: “O saldo orçamental previsto para 2020, 533 milhões de euros, poderá estar subavaliado no montante de 255 milhões de euros, cerca de metade da meta nominal da Proposta de Orçamento do Estado (POE/2020), à conta da omissão de algumas receitas decorrentes da implementação de medidas previstas pelo Ministério das Finanças do relatório que acompanha a POE”, revelam os peritos da UTAO, a que o ECO teve acesso.

Segundo o documento, a maior parte dessas receitas não consideradas pelo Governo estão relacionadas com o impacto do descongelamento de carreiras na Administração Pública.

O mesmo documento, citado pelo site económico, revela que a UTAO considera que o impacto é “relevante” por tornar a meta mais robusta.

Segundo os peritos da UTAO, revelam que as medidas adotadas pelo Governo vão dar um contributo negativo para a consolidação orçamental: “O contributo para a consolidação orçamental das novas medidas de política que a POE/2020 traz é negativo pela primeira vez nos últimos cinco anos. No período de 2016 a 2018, o conjunto das novas medidas de política orçamental contribuiu sempre para a consolidação orçamental, ou seja, o saldo agregado destas medidas concorreu para a melhoria do saldo orçamental e o cumprimento da trajetória de ajustamento estrutural em direção ao Objetivo de Médio Prazo”, avança o documento.

Mas não só. “Face ao cenário de políticas invariantes, as novas medidas de política orçamental na POE, a materializarem-se, representam um agravamento líquido do saldo em 121 milhões de euros ou 0,06% do PIB”.

Os dados da UTAO são avançados em vésperas da audição de Mário Centeno na Comissão de Orçamento e Finanças onde vai apresentar o Orçamento do Estado para este ano. A audição está marcada para esta segunda-feira. Os partidos podem apresentar propostas de alteração até ao próximo dia 27.

A votação final e encerramento do OE 2020 decorre a 6 de fevereiro.