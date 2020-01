Um jovem de 22 anos foi detido, esta sexta-feira de madrugada, no Bairro Novo de Adroana, na freguesia de Alcabideche, depois de se ter envolvido em confronto com agentes da PSP, durante uma festa, avançou o jornal digital Cascais24.

Os moradores de bairros próximos do local onde se realizava a festa alertaram a GNR, devido ao barulho. Quando as autoridades chegaram ao local, depararam-se com um espaço com várias pessoas alteradas, agressivas e que não queriam abandonar o espaço. Um indivíduo terá alegadamente mandado um petardo contra a traseira do carro da GNR.

A polícia teve de pedir reforços aos postos dependentes do Destacamento de Sintra, nomeadamente, Sintra, Colares, Pêro Pinheiro e à PSP de modo a controlar a situação. A maioria das pessoas do grupo acabou por conseguir escapar à polícia, no entanto, um jovem acabou por ser detido, acusado de resistência às forças policias e injúrias.