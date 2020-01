A seleção norte-americana de futebol cancelou o estágio que iria realizar em Doha, no Qatar, entre domingo e 25 de janeiro, anunciou a federação dos EUA. Tudo devido "à evolução da situação na região", depois da decisão norte-americana de matar o general iraniano Qassem Soleimani, num ataque aéreo, na sexta-feira, que fez o Irão jurar vingança à América.

A seleção dos EUA afirma que vai realizar o estágio no seu país para se preparar para o jogo com a Costa Rica, no dia 1 de fevereiro, em Carson, na Califórnia. Além disso, a hipótese de ir ao Qatar no futuro, onde se vai realizar o Mundial2022, não está completamente de fora. "Estamos a trabalhar, conjuntamente com a federação do Qatar, para encontrar uma oportunidade para no futuro próximo tomar contacto com as condições de topo do país", lê-se no comunicado da federação norte-americana, publicado no Twitter.