Um homem morreu na madrugada deste sábado, na oficina de motos Moto Racing 21, em Arcos de Valdevez, vítima de um incêndio, declarou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo à Lusa. O corpo do homem terá sido encontrado pelas autoridades, dentro da oficina.

O alerta para o incêndio foi registado por volta das 02h31 e terá sido dado como extinto às 06h30. O incêndio terá destruído "por completo a oficina e a casa situada no andar superior, sendo que uma pessoa, que habitava naquela residência, foi realojada em casa de familiares", explicam ainda as autoridades.

A causa do deflagrar das chamas ainda não é conhecida. No local estiveram mais de 30 operacionais e 11 viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Monção, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez e a GNR.