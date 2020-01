A entrada no novo ano faz-se devagar, devagarinho. O regresso dos campeonatos europeus será feito a meio gás, com os clubes a terem tempo de arrumar a casa após as festividades. Depois de a Premier League ter brindado os adeptos com o tradicional Boxing Day, bem como a jornada seguinte e a do primeiro de janeiro – que só encerrou ontem com o Liverpool-Sheffield –, a competição encosta agora a porta (até 10 de janeiro) para acender as luzes para a Taça de Inglaterra. Precisamente no próximo dia 10, também a Liga francesa volta a marcar presença na agenda depois de ter ido de férias desde dia 21 de dezembro – e com as Taças a terem exclusividade nos próximos dias. Ainda assim, com férias prolongadas só os alemães, com a Bundesliga a parar quase um mês, entre o último dia 22 e até ao próximo dia 17. Como tal, por enquanto, o foco está direcionado para Itália e Espanha, onde os campeonatos voltam este fim de semana a entrar em ação. É, de resto, na Serie A que pode ser encontrado o principal encontro do cartaz, com o fecho da jornada 18 a proporcionar o duelo entre Nápoles e Inter.

Na segunda-feira, o conjunto napolitano, que conta com o internacional português Mário Rui, recebe a turma de Milão, clube que segue atualmente no topo da tabela, com os mesmos 42 pontos do que a Juventus. Embora no 8.º posto na tabela, o Nápoles tem sido nos últimos anos o principal opositor da Vecchia Signora, terminando a Liga italiana nas últimas duas épocas no 2.º lugar da classificação.

Por esse motivo, Cristiano Ronaldo e companhia seguem certamente otimistas com a possibilidade de os azzurri conseguirem de algum modo roubar pontos ao Inter. Claro que, para além desse cenário, a equipa de Sarri precisaria de vencer, no mesmo dia, mas horas antes, na receção ao Cagliari (6.º).

A confirmar-se, seria nada mais nada menos do que o início perfeito para 2020 para a Juve, atual octocampeã italiana.

Espanha sem surpresas

Em solo espanhol não se esperam grandes surpresas, numa altura em que o Barcelona segue a liderar a Liga do país, com 39 pontos, mais dois do que o Real Madrid. Perder o primeiro lugar não parece ser, de resto, algo provável de acontecer na jornada 19, uma vez que o próximo desafio dos blaugrana acontece este sábado no terreno do aflito Espanyol, último classificado, com apenas 10 pontos (em 18 jogos tem apenas duas vitórias contra 12 derrotas). Já os merengues, de Zidane, seguem até ao campo do Getafe, atual 6.º. No campeonato vizinho, destaque ainda para o Sevilha, dos portugueses Daniel Carriço e Rony Lopes, que fecha o pódio da prova, com 34 pontos – e que esta sexta-feira recebe o Athletic Bilbau (8.º). Imediatamente a seguir, na 4.ª posição, com 32, surge o Atlético Madrid de João Félix. Os colchoneros recebem na tarde de sábado o atual 9.º, o Levante.