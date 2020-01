Já são conhecidos os convocados do Benfica para a deslocação a Guimarães, em jogo da 15.ª jornada da Liga portuguesa.

Entre os 19 jogadores chamados por Bruno Lage, destaque para o regresso de André Almeida. Em sentido inverso, por opção, ficam de fora Zivkovic, Nuno Tavares e David Tavares.

O jogo, agendado para a noite deste sábado (20:30h), no D.Afonso Henriques, acontece numa altura em que os encarnados lideram isolados a prova, com 39 pontos, uma vantagem de 18 pontos para os vitorianos, que seguem no 5.º lugar da classificação.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas Vlachodimos;

Defesas: Tomás Tavares, Ferro, Grimaldo, Rúben Dias e André Almeida;

Médios: Chiquinho, Gedson Fernandes, Florentino, Taarabt, Pizzi, Gabriel, Samaris, Cervi e Caio Lucas;

Avançados: Raul de Tomas, Seferovic e Vinícius.