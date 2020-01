A Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou, esta sexta-feira, que em 2019 salvou 297 vidas graças ao transporte de órgãos entre vários centros hospitalares.

“A Guarda Nacional Republicana desempenha, em todo o Território Nacional, a missão de transporte de órgãos entre vários centros hospitalares. Há 26 anos que somos uma das peças que integram esta importante missão de salvar vidas! No ano de 2019, no cumprimento desta missão, foram empenhados cerca de 600 militares e percorridos mais de 82 mil quilómetros, o equivalente a duas voltas completas ao planeta Terra”, escreveu a força de segurança, numa publicação partilhada no Facebook.

“Orgulhamo-nos de, no ano transato, termos contribuído para ajudar a salvar mais 297 vidas! Abraçamos 2020 com a mesma vontade e dedicação porque, nesta missão, todos os minutos contam para salvar uma vida”, lê-se ainda.