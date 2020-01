Nokia 3310, o telemóvel que nos viciou com as sms e o jogo da cobra

Não é de agora que passamos muitas horas com os olhos postos no telefone. No início dos anos 2000, quando apareceu o Nokia 3310, que veio revolucionar o mercado, os tempos mortos não serviam para rolar o feed de uma rede social, mas muitos eram os que ficavam vidrados com num jogo em que uma cobra ia comendo pontinhos no ecrã e aumentando de tamanho. O teclado era também um dos pontos fortes deste telemóvel, que tornava mais fácil e cómodo enviar SMS. O sucesso de outros tempos foi tanto que a marca decidiu colocar no mercado há dois anos, em plena época dos smartphones, um novo 3310, atualizado, com ecrã a cores e máquina fotográfica. Mas para os mais saudosistas, há dos antigos à venda no OLX, desde 20 euros.

Leitor MP3, a pen multifunções que destronou o discman

No início dos anos 2000, qualquer adolescente tinha um aparelho destes que, além de permitir o armazenamento e a reprodução de músicas em formato MP3, funcionava também como uma pen. Na verdade, de aparência a maioria dos leitores de MP3 mais não eram do que uma pen de maiores dimensões, com um visor muito limitado. Por ser pequeno, permitir o armazenamento de muitas músicas e de fácil uso, este aparelho rapidamente destronou o famoso discman. Numa busca rápida por plataformas de venda de bens em segunda mão, o i encontrou leitores de mp3, de 200Mb e 500Mb, a partir de cinco euros. Pode ser uma boa ideia para começar 2020 com o regresso a uma das melhores invenções das últimas décadas.

Bilhetes de papel obliterados podem ajudar a reviver

E como recordar é também viver, quem quiser guardar em casa um pouco do dia a dia da sua juventude ou infância, em plataformas como o OLX há quem venda até bilhetes antigos de transportes públicos, daqueles sem magnetismos, que não se recarregavam, mas que enchiam o chão de qualquer estação de metro de quadradinhos minúsculos – depois de a máquina obliterar (lembra-se desta palavra?) o título. Um dos bilhetes que o i encontrou já usado é do Metro de Lisboa – com letras amarelas de fundo. E se quando este exemplar foi comprado o seu preço era 35 escudos, agora poderá ser seu por 2,50 euros – apenas mais um euro do que o atual título e, diga-se de passagem, com uma carga histórica muito maior...

Entrar em 2020 com look de 2000

Qualquer pessoa de 30 ou 40 anos que olhe hoje para umas calças da Fu Bu do início dos anos 2000 ficará desapontada. A ideia que tem das calças largas e (des)caídas da sua juventude certamente vai andar muito longe daquilo que aquelas peças de roupa são. Sobretudo daquilo que são hoje, aos nossos olhos. O mesmo em relação a alguns casacos da marca que marcou uma das partes mais importantes das nossas vidas – uma fase em que a roupa era fundamental para nos enquadrarmos em grupos ou sermos excluídos deles. Infelizmente não encontrámos nenhum par de calças da marca em segunda mão à venda, mas casacos e bonés (sempre são mais atuais) existem. No OLX estão disponíveis a partir de €12,50.

SIMS. Uma viagem no tempo com os seus filhos

O jogo foi criado no ano 2000 e rapidamente virou uma febre. Com ele o jogador pode recriar a vida do dia a dia, construir cidades e casas. Surgiu pelas mãos de Will Wright e o primeiro jogo da série apareceu logo no início do ano. Quanto a esta recordação escusado será dizer que são muitos os anúncios nas plataformas de venda online em segunda mão e com valores bem acessíveis, desde os 5 euros. Pode ser uma boa ideia passar umas tardes com os seus filhos a mostrar-lhes como eram os jogos que lhe tiraram dias da sua adolescência. Acredite, vinte anos depois, as diferenças para as versões mais recentes são mais do que muitas e a viagem no tempo pode ser bem interessante.

IPOD. Leitores de MP3 que não eram só isso

Este leitor de MP3 da Apple foi um sucesso. Apesar de ter sido criado ainda antes do ano 2000, o certo é que foi já depois disso que começou a ser uma febre, ultrapassando os comuns leitores. Muito por causa de um interface muito prático e uma grande facilidade na sua utilização. À imagem da marca criada por Steve Jobs, estes pequenos leitores começaram a estar à venda por valores bem mais elevados também. Os de primeira geração foram colocados à venda nos EUA por cerca de 400 dólares. Hoje até versões mais recentes pode ser encontradas nas plataformas de venda online a partir de 5 euros. Muitos podem dizer que o IPOD nada mais é do que uma marca de leitores de MP3 e terão razão, mas quem os teve sabe bem como eram únicos...

DOT, o dístico que colávamos no ponto vermelho

Quem são as pessoas hoje com 30 anos que não colocaram os famosos DOT nas suas televisões para depois poder enviar por correio e poderem habilitar-se a prémios? Pois bem, hoje já não valerá a pena ter o trabalho de o colar ao ecrã da televisão, até porque a tecnologia (se é que lhe podemos chamar assim) está ultrapassada e nunca mais nenhuma estação ousou usá-la. Mas sabia que pode comprar um DOT onlinee ainda por cima ainda por estrear. Para os mais novos pode ser interessante perceber tudo o que se fazia para garantir que uma pessoa ficava horas no mesmo canal para que a bolinha vermelha estivesse sempre no meio do famoso dístico. Estão à venda no OLX por 5 euros cada.

Morangos com Açúcar e La Bomba, as músicas de 2000

Há 20 anos, a série da TVI foi das mais populares em Portugal entre as camadas jovens – feita muito à imagem de uma produção brasileira que continuou a dar em simultâneo. A reboque desta série, que girava em torno da vida dos alunos de um colégio, muitos eram os que ouviam as músicas que estavam ligadas aos diversos personagens (algumas delas de bandas que foram sendo criadas na própria produção televisiva). Para quem estiver interessado em recuar aos tempos de adolescência, no OLX há desde CDs a jogos, como o Singstar Morangos com Açúcar para a Playstation 2 a partir de 2 euros. Se procurar bem também encontra CDs em segunda mão de outros êxitos contemporâneos, como... La Bomba.