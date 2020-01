A poupança das 52 semanas

E se chegasse ao final de dezembro com um frasco com 1378 euros para aquela passagem de ano nas Maldivas – ou simplesmente com um pé de meia para o que der mais jeito? A ideia é poupar o correspondente a cada semana do ano, aumentando a fasquia à medida que o tempo avança. Na primeira semana do ano põe no frasco um euro, na segunda dois euros. Na segunda metade do ano começa a ser mais difícil e na última semana do ano, a 52ª, terá de pôr de lado 52 euros. No fim compensa.

Memórias

Num tempo de recordações digitais, a propostas de jarros para cultivar as memórias offline multiplicam-se. Na versão mais simples, a ideia é ir anotando em papelinhos momentos marcantes ao longo do ano, para recordar na última noite de 2020. Há quem prefira escrever a marcador em pedras ou guardar objetos. Pode ser um projeto em família.

Frasco-biblioteca

Esta ideia é para quem coloca a meta de ler mais (ou melhor) no frasco das resoluções. Vai encontrar várias versões online, mas a mais comum passa por fazer uma lista dos livros que tem para ler ou que gostava de ler, escrever os títulos em papelinhos e recorrer ao frasco sempre que chegar à última página e precisar de escolher o próximo. A lista é grande?A Wook fez as contas: para ler 100 livros são necessárias 208 horas. E o ano tem 8760.

Frasco do otimismo

No Pinterest, reino por excelência dos trabalhos manuais, encontrará várias sugestões para frascos de pensamentos positivos e até há quem já tenha preparado listas de pensamentos: basta imprimir, recortar e guardar num frasquinho. A ideia é ter sempre uma ideia inspiradora para começar o dia ou a semana. Mal não fará.

O clássico das resoluções

Geralmente são vagas e pouco realistas e é por isso que muitas vezes não se concretizam. Segundo uma sondagem feita em 2017 no Reino Unido, um quarto dos britânicos admitia ter feito alguma resolução de ano novo, mas um em cada cinco falhou logo nos primeiros dias de janeiro e apenas 22% chegou ao final do ano a seguir o plano. A ideia do frasco de resoluções é dedicar algum tempo ao assunto, pensar em metas concretas e guardá-las

para balanço.

Viagens

Muitas viagens marcadas para 2020? Esta ideia vem complementar os tradicionais diários de viagem e as fotos nas redes sociais. A ideia é fazer um frasco com recordações de cada viagem, de fotos a objetos, como pacotes de açúcar, cartões ou até folhas e areia. Basta dar uso à criatividade ou simplesmente escrever destino e data no vidro.