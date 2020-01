O mercado automóvel fechou o ano com queda de 2% nas vendas. Desde o início do ano foram colocados em circulação 267.828 novos veículos.

Ainda assim, em dezembro registou-se um crescimento de vendas de 9,8% face a igual período do ano passado. Só no último mês foram matriculados 22.698 veículos automóveis, ou seja, mais 9,8% quando comparado com igual mês do ano anterior, revelam os dados da ACAP.

O maior peso recai nos veículos ligeiros ao totalizar 22.265 veículos. Neste segmento, a Renault manteve a liderança apesar da quebra de 7,1% nas vendas, para 29.014 veículos, reduzindo a sua quota de mercado de 13,67% para 12,96%.

Já a Peugeot aumentou as vendas em 3%, para 23.668 unidades, tendo a sua fatia do mercado crescido 0,52 pontos percentuais, para 10,58%.

A seguir surge a Mercedes-Benz, com 16.561 veículos vendidos, o que traduz uma subida de 0,6%.

Nos veículos pesados, as vendas totalizaram 5.575 unidades, o que traduz uma redução de 1,2%.