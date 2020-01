Uma semana depois de ter sido oficializado o regresso de Zlatan Ibrahimovic ao futebol europeu, o avançado chegou esta quinta-feira a Itália, onde muitos adeptos esperaram o astro sueco junto ao aeródromo de Linate.

🔴⚫ And @Ibra_official 's jersey number is... 🥁 🔴⚫ Ibra ha scelto il numero... 🥁 #IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/FIPz2IGB0F

Ibra está de volta ao AC Milan, tendo assinado contrato até ao final da época 2019/2020, com a opção de prolongar o vínculo por mais uma temporada. Nos rossoneri, que representou nas temporadas 2010/11 e 2011/12, conquistou um campeonato italiano e de uma Supertaça. Nesse período, realizou 85 jogos, tendo apontado 56 golos.

Aos 38 anos, Ibra estava sem clube depois de ter deixado os LA Galaxy, dos Estados Unidos.

“Vou regressar a um clube que respeito muito e à cidade de Milão, que adoro. Vou lutar com os meus colegas de equipa para mudar o rumo desta época. Vou fazer tudo para que isso aconteça”, disse há dias nas redes.

"Lembro-me de chegar a este exato local há vários anos. O que importa agora é que estou de volta e muito feliz. Sempre disse que esta era a minha casa e finalmente regressei", admitiu hoje à saída do avião.

"Joguei em várias equipas na minha carreira, mas agora estou aqui e é isso que importa. Estou aqui, finalmente. E espero ver em breve os adeptos em San Siro e fazer o estádio saltar de alegria novamente", acrescentou.

IZ landed 🛬

And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP