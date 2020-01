O indicador de confiança dos consumidores diminuiu em dezembro de 2019, contrariando o aumento verificado no mês anterior.

De acordo com as conclusões do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas esta quinta-feira, a evolução do indicador de confiança dos consumidores resultou do contributo negativo das expectativas relativas à evolução da situação económica do país, da realização de compras importantes e da situação financeira do agregado familiar. Em sentido contrário, as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar contribuíram positivamente.

A confiança dos consumidores diminuiu de -6,9% em novembro para -7,2% em dezembro.

Por outro lado, o indicador de clima económico confirmou a estabilidade, mantendo-se pelo terceiro mês consecutivo nos 2,1%. No mês de dezembro, os indicadores de confiança aumentaram na Indústria Transformadora e na Construção e Obras Públicas, tendo diminuído no Comércio e nos Serviços.

O indicador de confiança dos consumidores resulta da média das respostas a um conjunto de quatro perguntas que o INE faz a uma amostra de 2.760 agregados familiares, nomeadamente sobre qual a situação financeira do respetivo lar nos últimos 12 meses, qual a situação financeira do lar nos próximos 12 meses, qual a situação económica geral do país nos próximos 12 meses, e se o agregado espera gastar mais ou menos dinheiro em compras importantes nos próximos 12 meses.