A taxa de inflação média estimada para 2019 deverá ficar fixada nos 0,3%, de acordo com a estimativa rápida da inflação de dezembro, divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Estes valores estimados representam uma diminuição do aumento dos preços em comparação com a taxa de 1% registada em 2018 e de 1,4% em 2017.

Tendo por base a informação apurada pelo INE, a taxa de variação homóloga da inflação em dezembro de 2019 terá sido 0,4%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior (e superior em 0,1% à registada em novembro).

De acordo com, o Orçamento do Estado para 2020 apresentado pelo Governo, a taxa de inflação para 2019 deverá fixar-se nos 0,3%, enquanto as estimativas para 2020 apontam para valores de 1%.