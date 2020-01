Com Vinagre não se Apanham Moscas

A mobilização contra os rostos e os protagonistas dos populismos tem que ser feita através de uma ação continuada para combater as distorções sociais que lhes servem de pasto e rastilho.

A multiplicação de sinais de fratura nas sociedades um pouco por todo o globo, com sintomas mais visíveis nas sociedades democráticas, foi uma das grandes marcas do ano que findou. Os populistas aplicaram com maestria o princípio da separação, recuperando instintos de raiz tribal, entre o nós e o eles, e eles, que somos nós, os democratas de tradição plural, não tivemos o engenho e a arte de democraticamente os conseguir travar.

Nas habituais previsões para o novo ano, predominaram com prolixa fundamentação as análises conformistas sobre a quase inevitabilidade da consolidação dos “Trumpismos”, na casa mãe (em que as eleições presidenciais de novembro ganharam um caráter de determinante civilizacional) e em muitas sucursais, incluindo em Portugal, onde com mais ou menos vergonha, candidatos não faltam para desempenhar esse papel.

Escrevemos neste espaço, em crónica recente, que uma das grandes mudanças na política contemporânea, com clara evidência em Portugal, é que as novas forças políticas se afirmam menos pelas ideias inovadoras que trazem para o espaço público e mais pelas respostas específicas e focadas que propõem para segmentos de oportunidade que identificam. É caso para concluir que tanto tememos por poder vir a ter uma política de mercado que deixámos ir florescendo um quase perfeito mercado da política.

Feito o diagnóstico, é preciso tirar as consequências. As manifestações de revolta e indignação dos não populistas, cada vez mais enraizadas, mas também delimitadas, servem inadvertidamente a consolidação do campo adversário e a captura de um mercado fiel. Com vinagre não se apanham moscas.

A mobilização contra os rostos e os protagonistas dos populismos tem que ser feita através de uma ação consistente e continuada para combater e eliminar as distorções sociais que lhes servem de pasto e rastilho. As denúncias e as proclamações contra as desigualdades, a iniquidade fiscal global, os paraísos financeiros ou a exploração desmesurada das pessoas e dos recursos são saudáveis e necessárias, mas insuficientes.

É preciso agir em concreto, com medidas de proximidade que se possam multiplicar e contribuir para, pouco a pouco, reconquistar o terreno dos populistas com razões e agendas que levem à transformação das vontades e das escolhas dos eleitores que lhes caíram nos braços. A experiência da última década mostra que essas agendas não são eficazes se forem construídas a partir das fontes de poder, que justa ou injustamente, são também as raízes da desconfiança.

O segredo ou o tesouro que temos que ser capazes de encontrar exige o envolvimento dos que se percecionam como excluídos, como elementos ativos no desenho e na concretização das políticas de inclusão, tornando-os iguais como protagonistas e cada vez menos desiguais, ainda que diversos, no acesso aos bens e aos serviços das sociedades modernas.

Enquanto os populismos e os nacionalismos contraem a globalização económica, surgem sinais de que os movimentos políticos globais a partir das redes de cidadania local não são utopia. Talvez por aqui seja o caminho para derrotar os populismos que se estão a constituir no caruncho da democracia.